رسالة نشوى مصطفى لزوجها في أول أيام رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 01:19 مساءً - وجهَّت الفنانة نشوى مصطفى رسالة مؤثرة لزوجها الراحل، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

رسالة مؤثرة لزوجها

كتبتعبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور قالت فيه: "بكرة أول يوم رمضان يا عماد، مصحفك وسجادة الصلاة بتاعتك مشتاقين لك".

وقد تفاعل عدد كبير من متابعيها مع هذا المنشور وحرصوا على تهنأتها بقدوم الشهر المبارك، وحرص العديد منهم على محاولة مواستها لتتغلب على مشاعر الحزن التي تسيطر عليها منذ رحيل زوجها.



انتقادات لنشوى مصطفى

يُشار إلى أن نشوى مصطفى أعلنت رحيل زوجها عن الحياة في يناير الماضي، وبعد رحيله بفترة قصيرة تعرضت لانتقادات كبيرة، وذلك بسبب أنها عادت لممارسة عملها وبدأت تقديم برنامجها "بنت البلد" من جديد.

وحرصت على الرد على هذه الانتقادات ومنتقديها خلال برنامجها وأكدت أنها سألت أهل العلم على نزولها للعمل لأنها مرتبطة بتعاقدات لا تستطيع أن تخل بها، وأوضحت قائلة: "قيل لي من أصحاب العلم إن الخروج للعمل مش حرام والخروج للطبيب لأن أنا مريضة قلب وكنت لسه من 3 شهور مركبة 3 دعامات فلازم بشكل دوري أنزل للدكتور كل شهر أعمل إيكو وأتابع حالة القلب لأن أنا قلبي كمان كفاءته أقل من المفروض تكون، الشيوخ الأفاضل قالولي النزول للأطباء يجوز والنزول للعمل طالما أنا مش صاحبة العمل أنا بشتغل عند ناس أنا متعاقدة مع ناس، لكن الخروج للتسوق أو للزيارات العائلية أو الترفيه دي اللي ممنوعة ولازم يحصل فيها العده".

مشاركتها في رمضان 2025

من ناحيةٍ أخرى، تشاركفي بطولة مسلسل سيد الناس، المقرر عرضه خلال شهر رمضان، ويقوم ببطولته عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، وأخرين من الفنانين.

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