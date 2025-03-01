حادث سقوط طائرة وأرواح الركاب تطارد أكرم حسني.. لقطات من أول حلقة في الكابتن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 01:19 مساءً - مشاهد من الكوميديا والإثارة ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل "الكابتن" الذي ينافس به أكرم حسني في موسم دراما رمضان 2025.

أحداث مفاجئة في الحلقة الأولى

خلال الحلقة الأولى تم سقوط الطائرة التي كان يقودها الفنان أكرم حسني الذي يؤدي شخصية "كابتن حسام عز الدين" قائد الطائرة التي سقطت إثر إصابة محركها بخلل، وتم إسعاف الكابتن حسام ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ليفيق ويجد نفسه محاطاً بأشخاص غريبة فيتفاجأ أن هؤلاء الأشخاص هم أرواح الركاب الذين كانوا في الطائرة ويطاردونه مما يدفعه إلى الهروب من المستشفى.

وبعد لقائهم يكتشف كابتن حسام أن هؤلاء الأشخاص يظهروا على نفس هيئتهم التي ماتوا عليها خلال حادث سقوط الطائره، ويشعر بالصدمة عندما يعرف أنه هو من يرى هؤلاء فقط دون غيره من الأشخاص.

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أبطال وقصة مسلسل "الكابتن"

بطولة، اَية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، رحمة أحمد فرج، ميمي جمال، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، عمر شرقي، وئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، وينتمي إلى نوعية الـ 15حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان على قنوات. dmc.

تدور أحداث مسلسل "الكابتن" حول الطيار حسام والي (أكرم حسني) الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية وتسقط الطائرة؛ ليفاجأ بعد ذلك بأن أرواح بعض الركاب الذين لقُوا مصرعهم في حادث الطائرة، بدأت تظهر له، ومن هناك تبدأ حكايته مع الأرواح، المليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية.

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