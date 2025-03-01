تامر حسني برسالة لافتة: "اقلب الصفحة وانسَ الماضي"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة لمتابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان، دعاهم فيها إلى ترك الماضي وراءهم والتركيز على الحاضر والمستقبل.



وكتب تامر في رسالته: "بروحانيات شهر رمضان الكريم زي ما متعودين اني بحاول من واقع الدنيا و مشواري الشخصي اي شيء بتعلمه لازم اوصلهلكم بعيداً عن الفن تماماً".

وأضاف: "عمركم شوفتوا حد عايز يطلع خطوه قدام و باصص وراه أكيد مش هيعرف .. طب هل في حد ممكن يبدأ جزء جديد في كتاب حياته و ليكن الجزء الثاني و هو قاعد لسه بيقرأ الجزء الأولاني أكيد لا طب يعمل إيه ؟ أقولك انا … ما دام خلص الجزء الأول او خلص اخر صفحة في الجزء الأول يقلب الصفحة بس كده و يركز في حاضره لأن اللي فات مش هيعرف يغير فيه حاجة".

وتابع: "فا ليه بيضيع وقت مع اللي فات طب الحاضر أولى إنسى اللي فات يا صاحبي و أقلب الصفحة يلا و ابدأ حالاً محدش هينفعك و العمر بيجري و لو لسة في ماضيك و مخلصتش الصفحة حاول تخلصها بأحسن طريقة على قد ما تقدر عشان تفتح الجديدة بروح أجمل يلا إنسى كل اللي تعبك زمان".

واختتم رسالته قائلا: "و كل ما تحبط إفتكر إنك مدام صحيت ليوم جديد و لسة عايش ما موتّش … أعرف ان لسة ربنا عايز منك حاجات يعني ليك لازمة كبيرة جداً يلا قوم دور عليها و اقلب الصفحة و ابدأ بصفحة جديدة جميلة زيك والله والله ده كلام حقيقي من واقع الحياة و من واقع تجربة أي حد حلم و قدر يحقق أحلامه