ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة لمتابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان، دعاهم فيها إلى ترك الماضي وراءهم والتركيز على الحاضر والمستقبل.
وكتب تامر في رسالته: "بروحانيات شهر رمضان الكريم زي ما متعودين اني بحاول من واقع الدنيا و مشواري الشخصي اي شيء بتعلمه لازم اوصلهلكم بعيداً عن الفن تماماً".
وأضاف: "عمركم شوفتوا حد عايز يطلع خطوه قدام و باصص وراه أكيد مش هيعرف .. طب هل في حد ممكن يبدأ جزء جديد في كتاب حياته و ليكن الجزء الثاني و هو قاعد لسه بيقرأ الجزء الأولاني أكيد لا طب يعمل إيه ؟ أقولك انا … ما دام خلص الجزء الأول او خلص اخر صفحة في الجزء الأول يقلب الصفحة بس كده و يركز في حاضره لأن اللي فات مش هيعرف يغير فيه حاجة".
وتابع: "فا ليه بيضيع وقت مع اللي فات طب الحاضر أولى إنسى اللي فات يا صاحبي و أقلب الصفحة يلا و ابدأ حالاً محدش هينفعك و العمر بيجري و لو لسة في ماضيك و مخلصتش الصفحة حاول تخلصها بأحسن طريقة على قد ما تقدر عشان تفتح الجديدة بروح أجمل يلا إنسى كل اللي تعبك زمان".
واختتم رسالته قائلا: "و كل ما تحبط إفتكر إنك مدام صحيت ليوم جديد و لسة عايش ما موتّش … أعرف ان لسة ربنا عايز منك حاجات يعني ليك لازمة كبيرة جداً يلا قوم دور عليها و اقلب الصفحة و ابدأ بصفحة جديدة جميلة زيك والله والله ده كلام حقيقي من واقع الحياة و من واقع تجربة أي حد حلم و قدر يحقق أحلامه
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني برسالة لافتة: "اقلب الصفحة وانسَ الماضي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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