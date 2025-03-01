ميرنا وليد - بيروت - شوقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، لمسلسل "تحت سابع أرض"، والذي يؤدي بطولته زوجها الممثل السوري تيم حسن.

وشاركت وفاء متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، صورا من كواليس تصوير المسلسل الذي سيعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "موسى من تحت سابع ارض هيطلع بينا لسابع سما".

وظهر تيم في الصور برفقة الممثلة منى واصف والممثلة كاريس بشار من كواليس العمل.

ومسلسل "تحت سابع أرض" من إنتاج "سيدرز آرت"، من بطولة الممثلين تيم حسن، منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، تيسير إدريس، سامية الجزائري وغيرهم، كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني تدعم زوجها تيم حسن بطريقة لافتة وتروج لعمله الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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