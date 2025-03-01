نشوى مصطفى توجه رسالة مؤثرة لزوجها في أول أيام رمضان

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية نشوى مصطفى، منشور عبر حسابها الرسمي، وجهت فيه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وكتبت نشوى في منشورها: "بكرة أول يوم رمضان يا عماد، مصحفك وسجادة الصلاة بتاعتك مشتاقين لك".

وأثار المنشور تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين وجهوا التهنئة لنشوى بقدوم شهر رمضان، كما حرصوا على مواساتها بعد سيطرة الحزن عليها منذ رحيل زوجها.

وكانت نشوى مصطفى قد ردت على الإنتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها وهي تدخن الشيشة في برومو مسلسل "سيد الناس".

وقالت نشوى مصطفى مؤكدة أن للمخرج محمد سامي رؤية إخراجية خاصة: "أتمنى أكون عند حسن ظن الناس، أنا بحب مهنتي جداً ومحمد سامي مخرج جريء وبيغامر وعينيه بتشوف الممثلين بشكل مختلف وليه رؤية، وبعد فضل الله طبعاً لو فيه نجاح هيكون الفضل لجرأة محمد سامي وإنه يغامر ويقدّمني في دور عمري ما عملته قبل كده، كتّر ألف خيره ويا رب أكون عند حسن ظن الجمهور".

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