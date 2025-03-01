كانيي ويست برسالة مبطّنة..فمن قصد؟

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي كانيي ويست جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بعد توجيهه رسالة مبطنة من دون ذكر الإسم، قائلا عبر حسابه الخاص: "اذا ارسلت لك ولم ترد على الفور سيتم حظرك".
على صعيد آخر، أعلن كانيي ويست مؤخراً إصابته بمرض التوحد، وليس باضطراب ثنائي القطب، كما كان يعتقد في البداية.
وخلال إحدى مقابلاته، تحدث كانيي عن رحلته مع التشخيص بهذا المرض، قائلاً إنه حصل على التشخيص في البداية باضطراب ثنائي القطب.
وتابع ويست أن زوجته العارضة بيانكا سينسوري، هي من اكتشفت إصابته بالتوحد، إذ شككت في تشخيصه الأول، وأوصته بالذهاب إلى الطبيب.
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