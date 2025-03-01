لماذا اعتبرت دانييلا رحمة هلا المر إشارة من الله ؟

ميرنا وليد - بيروت - في الجزء الثاني من اللقاءات التي أجرتها سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، في كواليس مسلسل "نفس"، نورد لكم لقاءات مع الممثلة دانييلا رحمة والممثل جوزيف بو نصار والممثلة نهلا داوود والممثلة رانيا عيسى والممثل إيلي متري.



مسلسل "نفس" يُعرض في شهر رمضان وهو عمل درامي إجتماعي رومانسي كتبت نصه إيمان السعيد وأخرجه إيلي السمعان، وهو من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان".

يشارك في بطولة المسلسل الممثلين عابد فهد، دانييلا رحمة، معتصم النهار، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، إلسا زغيب، رانيا عيسى، روزي الخولي، وفاء موصللي، وسام صباغ، إيلي متري، ميا علاوي وحسين مقدم وغيرهم.