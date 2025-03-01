روان بن حسين تبكي وتناشد حكام الإمارات.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفاشينيستا روان بن حسين ضجة كبيرة بعد ظهورها على تطبيق “سناب شات” وهي تبكي وتشتكي من معاناتها مع السفر، وكشفت أنها حاولت التخلص من حياتها بعد تعرضها للظلم في الإمارات.

ووجهت الشابة الكويتية نداء استغاثة إلى حاكم دبي من خلال مجموعة من الرسائل التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على سناب شات وكتبت: “لقد تم منعيظلماً من السفر إلى دبي منذ عامين إنه رمضان أريد أن أرى بلدي وعائلتي. كانت الامارات العربية المتحدة موطني دائماً، بنيت حياتي كلها هنا ولدي 3 شركات و5 منازل، وكانت ابنتي تدرس خلال السنوات الثلاث الماضية واتخذ والدي المتقاعد من دبي موطناً له للتقاعد لكن الآن أشعر أن هذا المكان لم يعد موطني فأنا ضحية فساد شرطة دبي التي تبتزني بمبلغ 500 ألف درهم”.

ورعم انها تم تكشف تفاصيل إضافية عما يحصل معها، شاركت الاعلامية مي العيدان فيديو روان وهي تبكي وسألت عما يحصل معها ليرد متابعيها بأن “القضية تعود الى فترة وادعوا يأن روان ظهرت في وقت سابق على التيك توك وهي تذم بقوانين الدولة الاماراتية والقضاء فيها وطالبت بالسماح لها بالعودة الى حياتها في دبي”.

وظهرت روان في مقطع الفيديو وهي تبكي وتقول: “أنا الشخص الواقعي الحقيقي، فكرت إنه أنا أذبح نفسي بسبب الظلم اللي شوفته، لو قولت إيه للي عملته فيا سلطة دبي، لكن اللي صاير من سنتين مش أوكيه. لو أنا عملت حاجة اوكيه أستحق، إذا فيه موظفون معينون غلطوا لازم يتحاسبون”.

وأضافت: “أنا عارفة مين اللي ورا الشيء هذا، لو أنا غلطانة أسجنوني، لكن سنتين وأنا ممنوعة من السفر. أنا رحت لندن طلعت ملايين في لندن رحت أي مكان طلعت ملايين، لكن اخترت الإمارات لأني أحبها، والشخص اللي ظلمني أنا ما مسامحاه، زي ما بنيت من الصفر هبني تاني من الصفر، غصب عن أكبر شارب”.

وتابعت: “أنا أم لطفلة معتمدة عليا، عندي أخوات يدرسون معتمدين علي، أبو بنتي ما بيصرف عليها مليم أنا مو محتاجاه، دخلتها أكبر وأهم مدارس، اتركوني لحالي، بيهددوني بالإبعاد، أوكيه ابعدوني، سنتين وأنا ساكتة.. بنتي تحتاجني وأبويا يحتاجني.. أحاول أذبح نفس علشان أرتاح. رحلوني. لو عاوزين تسجنونني اسجنوني، السجن بيخلص وأرجع بلدي.. سفارتنا سنة كاملة أعاني عندهم، وزارة الخارجية كان عندها العلم، الحين أنا أناشد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ساعدوني، أرغب أرجع بلدي”.