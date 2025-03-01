باسم ياخور يتعرض لإصابة خطرة في كواليس “السبع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أن النجم باسم ياخور تعرض لإصابة قوية عقب سقوطه عن ظهر الحصان أثناء تصوير أحد مشاهده في بطولة “السبع” في لبنان.

وكان فريق العمل انتقل إلى التصوير في لبنان، عقب انتهائه من سوريا، استفادةً من معالم أثرية وقصور تاريخية فيه، ولإغناء المشهدية أيضاً في المواقع الخارجية، حيث سقط الفنان السوري في حادث أرعب جميع أفراد العمل.

وتكتم ياخور على إصابته أثناء تماثله للشفاء، إذ لم يعلن عنها، على الأرجح كي لا يثير قلق محبيه وجمهوره.

ويضم العمل في بطولته عدداً من أبرز الممثلين، على رأسهم: أمل عرفة وعبد المنعم عمايري وأمل بوشوشة وتيسير إدريس ومرح جبر وحلا رجب ويزن خليل ويزن السيد وطارق مرعشلي ووفاء موصلي وجلال شموط وجفرا يونس وحسن خليل وروعة السعدي وعدنان أبو الشامات وجيني إسبر ودلع نادر وإليانا سعد وعبد الرحمن قويدر وحسام الشاه وجبريل حسام الدين.

وهو “ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر… وقصة الدم والحب خارج كل قيد ومعقول!”، وفق ما جاء في الإعلان عن العمل الذي يبدأ عرضه اليوم في أول أيام رمضان.

يُذكر أن مسلسل “السبع” فكرة بشار مارديني، وتأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد وفادي سليم، وإخراج فادي سليم.