معجب ينثر الورود على زياد برجي.. رد فعله مفاجئ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في موقف مميّز مع جمهوره، تفاعل النجم زياد برجي بطريقة ملفتة مع معجب عبر عن حبه الكبير له من خلال نثر الورد الأحمر عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع خلال حفل زياد الأخير في دبي، حيث قام أحد المعجبين بنثر الورد الأحمر عليه وهو يقف على المسرح، معبراً عن حبه الكبير له بطريقة رومانسية لطيفة، وهو ما تفاعل معه النجم اللبناني بطريقة عفوية فسارع الى احتضانه ومصافحته للتعبير عن شكره الكبير له.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو العفوي ورد فعل زياد برجي اللطيف مع المعجب، معبرين عن حبهم الكبير له وأثنوا على العلاقة المميّزة التي تجمع بينه وبين جمهوره العربي.

في سياق منفصل، يتجاهل النجم اللبنانية الأزمة التي يعاني منه مع الشاعر أحمد ماضي وتصريحاتها المتكررة بحقه وذلك على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده بسبب أغنية، حيث اعتبر زياد أن أحمد هو السبب الوحيد في دخوله مركز الشرطة لأول مرة.