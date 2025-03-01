آدم يخرج عن صمته بعد توقيفه في مطار بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال مسألة توقيف النجم آدم في مطار بيروت تشغل اهتمام محبيه، ولكنه تمكن من طمأنتهم من خلال تعليق مقتضب نشره عبر السوشيال ميديا عبارة عن تهنئة بشهر رمضان المبارك.

وأفادت المعلومات أن توقيف النجم اللبناني جاء بناءً على قضية قديمة ومنتهية، ولكن محاميه لم يتابع الملف لإزالة إشارة التوقيف، وعلى الفور تم حل المسألة العالقة وأفرج عنه، بحسب مدير أعماله.

وفي أول تعليق له بعد حل المشكلة، شارك آدم متابعيه على السوشيال ميديا بتغريدة كتب فيها “كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية شهر خير وبركة للجميع. رمضان مبارك”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على سؤاله عما حصل معه وعن الأسباب، متمنيين له السلامة والطمأنينة في حياته الشخصية، ولكن آدم تجاهل الأمر وحافظ على صمته ولم يعلق على ما حصل معه بشكل نهائي.

وكانت السلطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، أوقفت الفنان اللبناني تنفيذاً لمذكرة قضائية صادرة بحقه. كانت المعلومات الأولية بأن خلفية مذكرة التوقيف المعممة ترتبط بجلسة لم يتبلغ بها.

وسبق أن أوقفت القوى الأمنية سابقاً آدم في عام 2019 بعد أن اتهمته الشابة السورية المثيرة للجدل على السوشيال ميديا أنجي خوري بخطفها بعد الاستعانة بثلاثة شبّان والاعتداء عليها بالضّرب، ما أسفر عن إصابات عديدة بأماكن متفرّقة في جسدها وكشفت خلال الفيديو حينها عن تلك الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها.