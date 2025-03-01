نجمة خليجية جديدة تخسر الجنسية الكويتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سُحبت الجنسية الكويتية من نجمة خليجية جديدة، ضمن ضمن حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، من خلال مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية وحالات أخرى.

وعلقت الإعلامية السعودية ريم النجم على قرار سحب الجنسية الكويتية منها، رداً على سؤال صحافي تم توجيهه لها: “السعودي لا يسقط، تم سحب الجنسية وسفارتي ما قصرت معاي وسهلت لي الأمور وأنا اليوم في الرياض، بين أهلي وناسي”.

وانضمت ريم النجم إلى الفنانين داوود حسين ونوال الكويتية وشهد سلمان في ملف سحب الجنسية، كما أصدرت السلطات الكويتية أخيراً مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، فضلاً عمّن اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.

وبدأ الكويت في أيلول (سبتمبر) الماضي حملة تستهدف “حالات الجنسية المزوّرة والمزدوجة”، تم على أثرها تجريد شخصيات معروفة من جنسية البلد، بعدما أُدخلت السلطات تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات، لا سيما “حالات الجنسية المزورة والمزدوجة”، إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية.

وتجاوز عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم نحو 8 آلاف شخص منذ بدء الحملة التي تهدف إلى الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني” وفق المصادر الرسمية.

وصرح رئيس االلجنة العليا لتحقيق الجنسية الشيخ فهد اليوسف في وقت سابق للوكالة الرسمية “كونا”، بأن جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها.