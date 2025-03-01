محمد رمضان يفاجئ الجمهور بـ”مدفع رمضان”.. وهذا ما وعد به!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس تعاقده على برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، المقرر عرضه طيلة الشهر الكريم، مشيرًا الى أنه صُنِع بحب كبير للشعب المصري.

وأوضح رمضان أنه عندما تعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم البرنامج، أخبرهم قائلاً: “أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس”.

وأكد رمضان أن البرنامج لا يقتصر على تقديمه هو بصفته فنانًا، بل هو برنامج من بطولة الجمهور، إذ إن الهدف الرئيسي هو إسعاد الناس والاحتفاء بهم. واعتبر أن تقديمه لهذا البرنامج هو أقل شيء يمكنه تقديمه للجمهور الذي صنع النجوم.

وتحدث عن كواليس تصوير “مدفع رمضان” في الشوارع مع الناس، حيث وصف الشعب المصري بـ”الأخف دمًا”، وأكد أن الأجواء كانت مليئة بالفرح والسعادة. مشيراً الى أن المشاهدين سيلمسون هذه الفرحة في الحلقات القادمة، معتبرًا أن الحلقات ستقدم أجواء من السعادة الحقيقية.

أضاف رمضان أنه سيصور جزءًا من البرنامج في محافظات “بورسعيد ودمياط والسويس” في اليوم السابع من رمضان، فيما سيكون التصوير في رفح يوم 10 رمضان بمناسبة ذكرى النصر واسترداد أرض سيناء.

فيما يتعلق بالمناشدة التي كتبها على حساباته في السوشيال ميديا بخصوص المصحف الذي فقده في أثناء تصويره في الطريق الزراعي بمدينة طوخ ببنها، كشف رمضان أنه لم يعثر عليه حتى الآن. مشيرًا الى أنه يحمل هذا المصحف منذ أن كان في المرحلة الثانوية، حيث كان رفيقًا له في كل مرحلة فارقة في حياته. وأضاف أن هذا المصحف له مكانة خاصة لديه، لأنه يحمل معه ذكريات مهمة، ويعتبره “وش السعد” بالنسبة إليه.