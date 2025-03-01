ليلى علوي برسالة مؤثرة لجمهورها في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو هنأت من خلاله جمهورها ومتابعيها بحلول شهر رمضان المبارك.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي جالسة وتقول فيه: “رمضان كريم كل سنة وكلنا طيبين وبخير يارب يعم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير والبركة والأمان والسلام ويارب يتقبل منا كل الدعوات كلنا بندعي ونصلي ونعمل كل الخير وربنا يرضي علينا جميعا”.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي فيلم “المستريحة” ويشار في بطولته بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) الى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.