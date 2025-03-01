كريم فهمي بخطوة غير متوقعة: “الحب عيبنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان كريم فهمي جمهوره بكتابة كلمات تتر نهاية مسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب” والذي يبدأ عرضه مساء اليوم، الأول من رمضان، والتي يغنيها الفنان رامي صبري في تعاونهما الغنائي الأول.

وكشف المنتج محمد حامد، تفاصيل تقديم رامي صبري أغنية “الحب عيبنا”، تتر نهاية مسلسل “وتقابل حبيب”، بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، قائلاً: “رامي صبري هيقدم أغنية الحب عيبنا، وهي تتر النهاية والأغنية الدعائية لمسلسل وتقابل حبيب، والأغنية من كلمات كريم فهمي بطل المسلسل، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع هشام البنا، وإنتاج كاسيت ميديا محمد حامد”.

وعن تحضيرات الأغنية، علق المنتج محمد حامد: “تحضيرات الأغنية استغرقت حوالي ثلاثة أسابيع، ورامي صبري لما سمعها تحمس ليها واشتغل عليها، وإن شاء الله تبقى مختلفة وتعجب الجمهور”.

ويعتبر مسلسل “وتقابل حبيب”، هو ثاني تعاون يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي عرض في رمضان 2020، وحقق نجاحًا ساحقًا وقت عرضه على الشاشات.

مسلسل “وتقابل حبيب”، بطولة عدد من النجوم، بجوار ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، منهم: خالد سليم، وأنوشكا، صلاح عبد الله، رشوان توفيق، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.