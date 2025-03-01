أحمد العوضي يطلق أولى مسابقاته الرمضانية بجوائز كبرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد العوضي عن أولى مسابقات شهر رمضان، التي كشف عنها، حيث سيطرح كل يوم سؤالاً على الجمهور ويختار منهم 25 فرداً.

وأعلن العوضي، تفاصيل المسابقة الأولى لمسلسل “فهد البطل” خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، قال فيه: “إن قيمة جائزة مسابقة الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل نصف مليون جنيه مقسمة على 25 فردا”. مؤكداُ انه سيطرح السوال عقب عرض الحلقة الأولى، وسوف يتلقى الإجابات حتى موعد الحلقة الثانية.

مسلسل “فهد البطل” بطولة أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم ومحسن منصور وحمزة العيلي، أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

كان العوضي قد أعلن في بث مباشر على صفحته في “فيسبوك” عن مسابقة جديدة حول مسلسله “فهد البطل” سوف يفوز فيها 25 متابعاً بمبلغ 20 ألف جنيه لكل منهم، بمجموع 500 ألف جنيه يومياً.

وقال العوضي إنه على دراية بأن مقاهي مصر كلها تتابع مسلسله الجديد، مشيراً الى أن المقاهي هي مكانه المفضّل لمتابعة الحلقات مع جمهوره.

وأوضح: “أنا هختار قهوة أروح أتفرّج معاهم على حلقة من حلقات مسلسل “فهد البطل”، كما كشف عن خططه لتنظيم 30 مسابقة خلال شهر رمضان، حيث سيطرح سؤالاً مختلفاً كل يوم، مؤكداً أن هذه المسابقات هي طريقة شكر لجمهوره الذي يراه جزءاً أساسياً في نجاحه.

وقال: “جائزة أول يوم رمضان بنص مليون جنيه… وطول ما ربّنا بيكرمني وأي شغلانة بدخلها باعمل لكم مسابقة… علشان إحنا شركاء… ولو مش أنتم مش هيجيلي الشغلانة دي اللي هاخد منها فلوس”. وأضاف: “بعمل ده عشان أنتم جزء مهم في نجاحي”، موضحاً أن المسابقات ستكون متنوعة ومليئة بالمفاجآت لجعل الشهر الكريم أكثر متعةً وتشويقاً لكل متابعيه.