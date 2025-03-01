نبيلة عبيد تعود للدراما بـ”جذوة”.. وهذا سبب اختيارها عملاً سعودياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن تفاصيل مسلسلها السعودي الجديد “جذوة”، الذي تعود من خلاله الى ساحة الدراما بعد غياب سنوات، حيث تحدثت عن سبب عودتها بعمل سعودي، وتفاصيل تحضيراتها للعمل.

قالت نبيلة عبيد، في تصريحات صحافية: “مسلسل جذوة مختلف عن اللي قدمته قبل كده، وبقدم خلاله الشر ولكني متأثرتش نفسيًا بالعمل لأني بقرأ وبعيش وبتخيل الحالة بتبقى إزاي، وبعرف أفصل بين شخصيتي الحقيقية والشخصية اللي بجسدها.

وعن سبب عودتها للدراما من خلال عمل سعودي وليس مصريًا، علقت قائلة: “رجعت بمسلسل سعودي مش مصري، لأن ده اللي جالي وهو دور حلو، وحلو إن العمل يبقى مصري سعودي مشترك خاصة أن السعودية بيعملوا حاجات حلوة، فأنا اتبسطت بيه.

كانت نبيلة عبيد، قد علقت في تصريحات سابقة على الجدل المثار بسبب تداول شائعات خطبتها، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترتدي سلسلة ألماظ أهداها إياها المنتج الذي تتعاون معه في مسلسلها الجديد “جذوة”، حيث أوضحت أن الهدية كانت مرتبطة بتصوير المسلسل، ولا تحمل أي دلالة أخرى، مضيفة أنها لم تشعر بالانزعاج من الشائعة، بل تعاملت معها بروح مرحة، مشيرة الى أن الحديث عن خطبتها في هذا العمر يعد أمرًا غير منطقي، لكنها أكدت أن الشائعة لم تزعجها بل أضحكتها، وقالت: “عيب تقولوا اتخطبت وأنا في سني ده”.