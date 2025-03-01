شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان جانا.. أغنية عمرها 82 عاماً غناها عبد المطلب مقابل 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل شهر رمضان الكريم طابعا خاصا لدى المصريين وطقوسا دينية وتراثية تشعر المسلمين بالبهجة والفرحة بقدوم هذا الشهر، كما يحمل أجواء رمضانية تشعرك بالسعادة لعل أبرزها هو سماع أغنية "رمضان جانا" للفنان الراحل محمد عبد المطلب، والتى لم يكن سيغنيها في البداية، فكان سيغنيها المطرب أحمد عبد القادر لكن بسبب غنائه لأغنية "وحوى وحوى" فى ذات الوقت، رفضت الإذاعة أن يقوم بغنائها لأن لوائحها تقتضى ألا يغنى مطرب واحد أغنيتين، فأعطاها لمحمد عبد المطلب والتى حصل مقابلها على 6 جنيهات.

وتعتبر أغنية "رمضان جانا" التي أبدع المطرب محمد عبد المطلب في غنائها من كلمات الشاعر حسين طنطاوى ولحن الموسيقار محمود الشريف، واحدة من أبرز أغانى رمضان وأكثرها شهرة، فهى تُعد البيان الرسمى لحلول الشهر الكريم، وواحدة من أغانى رمضان التي تبث في النفوس فرحة وبهجة، ووسط هذا النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ بثها في عام 1943 أى أن عمرها 82 عاماً، توجد قصة وحكاية وراءها قد لا يعرفها الكثيرون عن إحدى أكثر أغانى رمضان القديمة شهرة.

قادت الصدفة الفنان محمد عبد المطلب إلى أداء أغنية رمضان جانا، فبعد أن أُسندت الأغنية إلى الفنان أحمد عبد القادر صاحب أغنية "وحوى يا حوى"، رفضت الإذاعة المصرية، وقررت إسناد الأغنية إلى الفنان الشعبي محمد عبد المطلب، الذي ظل اسمه مرتبطًا بشهر رمضان، ويقول الإذاعي الراحل وجدي الحكيم أن عبد المطلب "حصل على 6 جنيه مقابل آداء هذه الأغنية لإنه كان يحتاج لهذا المبلغ.

وينقل الحكيم الذي حاور عبد المطلب أن الأخير كان يحدثه عن أن أغنيته التي غناها في خمسينيات القرن الماضي أهم من بيان المفتي لإعلان شهر رمضان " أغنيتى أهم من بيان المفتى ولو أخذت جنيهًا واحدًا عن كل مرة تذاع فيها كنت سأصبح مليونيرًا ومن أغنى الأغنياء".

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