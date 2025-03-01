شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تودع الأميرة ظل حيطه بعد 3 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

تودع النجمة ياسمين صبرى مسلسل الأميرة ظل حيطه بعد 3 أيام تصوير فقط، حيث تعمل ياسمين على تصوير المشاهد الأخيرة لها خلال هذا الأسبوع، حيث صورت أمس عددا من المشاهد في مدينة الإنتاج الاعلامى، ومقرر أن تصور يوما آخر بإحدى الفيلات في أكتوبر قبل أن تنتقل إلى عدد من الكافيهات لتصوير بعض المشاهد فيها.

تجسد ياسمين صبرى خلال أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه شخصية زينب وهى فتاة متوسطة تعمل بأحد توكيلات، وتتمتع زينب بالمهارة مع امتلاكها الطموح الكبير الذى يجعلها تتولي مناصب كبيرة داخل الشركة المالكة لتوكيل الملابس، وتتزوج بعد ذلك من أسامة الذى يلعب دوره نيقولا معوض بعد الحاح كبير منه عليها وعلى أسرتها إلا أن حياتها تصبح جحيم بعد ذلك.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت ياسمين صبري فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

وفى سياق آخر انتهت ياسمين صبرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.