 في أولى حلقات كامل العدد++ لينا صوفيا تشعر بـ الإرتباك  

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 04:19 صباحاً - بين غيرة والدها وبوادر شك من حبيبها وخطيبها المستقبلي، إلى جانب المعاكسات التي تتعرض لها زميلها الجديد بالجامعة تشعر لينا صوفيا بالارتباك ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد ++ الذي بدأ عرضه اليوم على قنوات أون تي في وعدد من المنصات الإلكترونية.

موقف محرج

تتعرض فريدة (لينا صوفيا) لموقف محرج مع زميلها بالجامعة والذي يؤدي دوره النجم الصاعد يوسف عمر، عندما يفاجئها بجلوسه بجوارها ليطلب منها أن تساعده في الامتحان (تغششه) بينما لم يسبق لفريدة أن رأته قبل ذلك، وترفض أن تساعده. وعندما تنتهي من الامتحان وتغادر إلى الخارج، تفاجأ بيوسف ينظر لها ويغمز لها بعينه ما يربكها ويشعرها بالحرج الشديد.

لينا صوفيا ويوسف عمر في مسلسل كامل العدد++ الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

بوادر شك

من جهة أخرى تواجه فريدة مشاعر غيرة تنبئ ببوادر شك من حبيبها وخطيبها المستقبلي سيف، ففي حديثها معه، يعبر لها عن استيائه لتأخرها في التحدث إليه بعد انتهائها من الامتحان، لتدل نبرة صوته عن مشاعر غيرة في طريقها للتطور فيما بعد، وتقابلها فريدة بشيء من الاستغراب، وتواجه فريدة نوعاً آخر من الغيرة مع والدها (شريف سلامة)، عندما يذهب سيف على بيتهم ليحضر هدية وداع لشريف ابن ليلى زوجة والدها، قبل سفره خارج مصر في بطولة لكرة القدم، فكلما اقتربت فريدة من سيف لتسلم عليه يبعدها والدها عنه ويضمها إليه، وكأنه يقوم بحمايتها منه.

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مسلسل كامل العدد++

في الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد++" تشهد حياة (أحمد) و(ليلى) وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها، والعمل من إخراج

خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.

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