 هدى المفتي تخطف الأنظار في أولى حلقات مسلسل 80 باكو: مصففة شعر ماهرة  

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 04:19 صباحاً - نجحت الفنانة هدى المفتي مع أولى حلقات مسلسل 80 باكو، في خطف الأنظار نحوها بعد تألقها في دور الفتاة الشعبية من خلال شخصية فتاة تدعى " بوسي" ، حيث مزجت بين العفوية والذكاء ، لتقدم نسخة شعبية من "سندريلا" في عالم الكوافيرات، وذلك ضمن أحداث مسلسل "80 باكو".

ورطة

"بوسي" ليست مجرد فتاة تعمل في الكوافير، بل تُعتبر الأبرع بين زميلاتها، حيث يطلبها جميع الزبائن بفضل مهارتها الاستثنائية في تصفيف الشعر والمكياج. ورغم حبها لعملها، تجد نفسها في ورطة عندما تحتاج إلى جمع مبلغ مالي يمكنها من ترك منزل عمها، حيث تعاني من الضغط وسوء المعاملة من زوجته.

اللجوء للكذب

تحت ضغط الحاجة، تضطر بوسي للكذب على خطيبها، وتبدأ في الذهاب سرًا للعمل بالمنازل، مما يضعها في مواقف محرجة وكوميديةكان التحدي الأكبر أمام هدى في الأداء الصوتي، إذ استخدمت لكنة شعبية سلسة بعيدة عن المبالغة، وأضافت لزمات كلامية متكررة تعكس طبيعة شخصيتها، سواء كانت ضحكة معينة، أو طريقة سريعة في الكلام، أو حتى ردود فعل تلقائية تعكس عفوية الشخصية.

هدى المفتي بشخصية بوسي في مسلسل 80 باكو - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل



يمكنكم قراءة ...نجوم الفن يهنئون الجمهور ويبعثون رسائل محبة بمناسبة شهر رمضان الفضيل

موقف طريف

وخلال الأحداث تعرضت "بوسي" لموقف طريف، وهو وجود سيدة أجنبية تجيد فقط تحدث اللغة الانجليزية تواجدت في مركز التجميل الذي تعمل به "بوسي" وهنا قررت الاخيرة الاستعانة بترجمة جوجل حتى تستطيع أن تفهم حديثها، وبالفعل نجحت في ذلك ولكن بعد صعوبة كبيرة .



مسلسل 80 باكو

مسلسل "80 باكو" هو كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى "بوسي"، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها، وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات، يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».