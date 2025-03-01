شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1.. مواعيد العرض والإعادة على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 1، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 على قناة DMC فى تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

قدمت ياسمين عبد العزيز آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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