شكرا لقرائتكم خبر عن تلقى ضربة فى رأسه بالخطأ.. هذا ما حدث لـ أحمد السقا فى تصوير العتاولة 2 والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النجم أحمد السقا ضربة بالشومة في رأسه بطريقة الخطأ أثناء تصوير مشهد أكشن في أحداث مسلسل العتاولة 2 المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، تسببت فى الاصابة برأسه ويتم نقله على الفور إلى المستشفى، وحرص على مرافقته النجمة زينة وبعض الفنانين وأسرة المسلسل للاطمئنان على صحته.

إصابة أحمد السقا جاءت خلال تصوير مشهد اكشن في أحداث مسلسل العتاولة 2، بتضمن عدد كبير من الأشخاص المجاميع مع وجود خيل أيضاً وفى الزحام تلقى ضربة بالشومة ليصاب في رأسه، ومن المقرر أن يتلقى السقا العلاج في المستشفى لمدة يومين وبعدها يعود لاستكمال تصوير مشاهده في المسلسل.

ونشرت زينة على استورى حسابها بموقع انستجرام صورة للسقا من داخل المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم، وعقلت على الصورة "ألف سلامة عليك يا غالي"، حيث تشارك زينة، أحمد السقا بطولة مسلسل العتاولة 2 الذي يسجل تعاوناً رابعاً بينهما بعد فيلم الجزيرة الجزء الأول وفيلم المصلحة ومسلسل العتاولة الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.



احمد السقا مع فريق عمل العتاولة 2 من المستشفى

مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، أمير صلاح الدين، أميرة الشريف، لمى كتكت، مدحت تيخة ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.