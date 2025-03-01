شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: وصلنا كل المحافظات فى "مدفع رمضان" وبنفرح كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، إن أحمد طارق المنتج وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معايا طول الوقت ودا اللى بفتقده كتير، وحريصون على أى مكان ندخله فى برنامج "مدفع رمضان" نمشى منه والناس تكون مبسوطة وفرحانة، بنتصور معاهم ونسمع مزيكا سوا".

وأضاف محمد رمضان، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، وصلنا كل المحافظات من حلايب وشلاتين لإسكندرية والسويس، وفى ناس كانت فاكرانا بنهزر".

تابع محمد رمضان، فى مواقف بكيت فيها، وببتسم مع ناس حقيقين ودا اللى بيسعدنا، والناس عندها عزة نفس.

وأطلقت قناة دي إم سي برومو تشويقيا للبرنامج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه: "أنا جمهوري واقف في ضهري"، مدفع رمضان بعد المغرب هيضرب تاني فقط وحصريًا على dmc، مدفع رمضان بووووم".

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