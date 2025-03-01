شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ "معكم": "مدفع رمضان" برنامج بطولته الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، إن برنامج "مدفع رمضان" فكرة طارق نور مع محمد السعدىن وهو التقاء جبار وعظيم فى عالم الأفكار، فيها صدق ومحبة شديدة للشعب والجمهور والناس، عاوزين نفرح الناس، وأساهم فى فرحتهم.

وأضاف محمد رمضان، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة on، أن البرنامج موضوع مرهق، وصورنا فى كل حتة وبشكر المصورين ومهندسي الصوت كانوا أبطال بيموتوا وسط الجمهور، عاملين حاجة حلوة".

تابع محمد رمضان، كل سنة بعمل مسلسل بطولتى لكن السنادى بقدم حاجة بطولة الناس، والأطفال اللى بقابلهم، مشيرا إلى الطفل الذى قابله وهو يحمل صينية أكبر منه وقالى أنا النهاردة نازل الشغل مكان أخويا,

وأطلقت قناة دي إم سي برومو تشويقيا للبرنامج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه: "أنا جمهوري واقف في ضهري"، مدفع رمضان بعد المغرب هيضرب تاني فقط وحصريًا على dmc، مدفع رمضان بووووم".

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