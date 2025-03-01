شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: الناس اللى بقابلها فى الشارع هما اللى صنعوا أى نجم وندين لهم بالفضل والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، احنا من نسيج الناس دى اللى بقابلها فى الشارع هما صنعوا أى رمز مصرى وأى نجم وبندين ليهم بالفضل ويارب برنامج "مدفع رمضان" ينجح وتكون دى حاجة بنقدمها 100% للناس".

وأضاف محمد رمضان، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة on، بعد 3 ثوانى من تواجدى فى الشارع الناس بتطلع من كل حتة والناس بتفرحنى زى ما بفرحهم، وانا كنت مفتقد حضن الناس واتحرك معاهم، ويمكن كنت أسعد منهم وانا وسطهم".

أكد محمد رمضان، انا فخور بالعمل مع محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصرى الكبير وهو حافظنى بشكل كبير.

وأطلقت قناة دي إم سي برومو تشويقيا للبرنامج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه: "أنا جمهوري واقف في ضهري"، مدفع رمضان بعد المغرب هيضرب تاني فقط وحصريًا على dmc، مدفع رمضان بووووم".

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