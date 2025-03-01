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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مسلسلات النصف الثانى من رمضان على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالسبت، 01 مارس 2025 12:00 ص
أعلنت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسلات النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث تدفع الشركة بعدد كبير من أعمال الـ 15 حلقة التي من شأنها تقديم موضوعات وقضايا أكثر وبرتم سريع بعيداً عن المط والتصويل، وفى نفس الوقت تتيح فرص عمل أكثر للعاملين فى الصناعة، إذ تعرض المتحدة على شاشاتها 9 مسلسلات من نوعية الـ 15 حلقة إضافة إلى مسلسل آخر يعرض على منصة watch it حصرياً.
ومن المنتظر عرض 8 مسلسلات من نوعية الـ 15 حلقة خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025 وعلى رأسهم مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكى الذى يعرض حصرياً على قناة ON وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.
مسلسل الغاوي
مسلسل لام شمسية للنجمة أمينة خليل، يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان حصرياً على قناة DMC، والعمل تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخىـ ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عدد من القضايا الاجتماعية الهامة.
مسلسل لام شمسية
عايشة الدور للنجمة دنيا سمير غانم من المسلسلات التي تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل عمر الشناوى، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل عايشة الدور
يعرض مسلسل الأميرة - ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى في النصف الثانى من رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعى، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسى، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، عزت زين، محمد العمروسى، محمد دسوقى، وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل الاميرة ظل حيطه
ومن مسلسلات النصف الثانى من رمضان، ظلم المصطبة الذى يعرض على قناتى DMC والحياة، والعمل ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد، يارا جبران وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.
مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة على الحياة
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية