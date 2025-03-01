شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مسلسلات النصف الثانى من رمضان على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسلات النصف الأول من شهر رمضان 2025، حيث تدفع الشركة بعدد كبير من أعمال الـ 15 حلقة التي من شأنها تقديم موضوعات وقضايا أكثر وبرتم سريع بعيداً عن المط والتصويل، وفى نفس الوقت تتيح فرص عمل أكثر للعاملين فى الصناعة، إذ تعرض المتحدة على شاشاتها 9 مسلسلات من نوعية الـ 15 حلقة إضافة إلى مسلسل آخر يعرض على منصة watch it حصرياً.

ومن المنتظر عرض 8 مسلسلات من نوعية الـ 15 حلقة خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025 وعلى رأسهم مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكى الذى يعرض حصرياً على قناة ON وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



مسلسل الغاوي

مسلسل لام شمسية للنجمة أمينة خليل، يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان حصرياً على قناة DMC، والعمل تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخىـ ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عدد من القضايا الاجتماعية الهامة.



مسلسل لام شمسية