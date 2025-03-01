تفاصيل إصابة أحمد السقا في تصوير العتاولة 2 ونقله إلى المستشفى

تفاصيل اصابة السقا في وجهه

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أحمد السقا يتحدث عن العتاولة 2

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 01:24 صباحاً - أثارت الفنانة زينة قلق جمهوربعدما نشرت على استورى حسابها بموقع إنستغرام، صوره للسقا داخل المستشفى مصاباً في وجهه، وهي متواجدة معه ومن حوله أسرة مسلسل "" الذي يتواصل تصويره للعرض في موسم دراما رمضان 2025 وعلقت على الصورة:"ألف سلامة عليك يا غالي".وكشف مصدر من داخل المسلسل لـ "" عن تعرض أحمد السقا للإصابة في وجهه أثناء تصوير مشهد أكشن وتلقى ضربة بـ "الشومة" على رأسه بطريقة الخطأ ليتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج اللازم. وأوضح المصدر أن السقا سيمكث في المستشفى يوم واحد فقط وسيعود لاستكمال تصوير مشاهده في "" يوم الأحد المقبل مباشرة بسبب صعوبة الحصول على إجازة في هذا التوقيت.يمكنكِ قراءة.. جدل قبل العرض.. مسلسلات رمضانية تتصدر الترند قبل انطلاق السباق "فيديو"وكان أحمد السقا قد تحدث عن تجربة الجزء الثاني من "العتاولة" فى بيان صحفي وقال ، إنّ المسلسل له خصوصية شديدة، وارتبط به الجمهور بصورة لافتة، وأصبحت شخصيات أبطاله محط اهتمام ومُتابعة من الجمهور المصري والعربي، مُشيرًا إلي أن "العتاولة 2" بذل فيه فريق العمل مجهود مُضاعف حيث مثَل النجاح الطاغي للموسم الأول سلاح ذو حدين.وأوضح أحمد السقا أنّ "الجمهور ينتظر الأفضل، وفي الوقت ذاته يبحث عن الشخصيات التي تعلق بها"، متابعًا أن "نصار" يمر بلحظات قوة وأوقات ضعف مما يُظهر الجوانب الطبيعية في نفوس البشر وهو ما جعل الشخصية تترسخ في أذهان المُشاهدين، مؤكداً على استمرار الصراع بين أبطال العمل في خضم الكثير من الخطوط الدرامية الجديدة التي ستُمثل مفاجأت كبيرة.ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانةالتي تجسّد شخصية زوجة خضر (طارق لطفي) حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.تابعي أيضاً.. أحمد مكي وأحمد أمين وأحمد السقا تائبون عن الاجرام في رمضان 2025ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدوّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانةالتي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة. فيما تشارك الفنانةكضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: أمير صلاح الدين، لمى كتكت، أميرة الشريف، مدحت تيخة وأيضاً راندا عبد السلام.

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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