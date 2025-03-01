كلودين صعب زوجة إيلي صعب تحتفل بيوم ميلادها بحضور إليسا وجيسيكا عازار 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مارس 2025 01:24 صباحاً - احتفلت كلودين صعب زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب بيوم ميلادها بحضور ملكة الإحساس إليسا والإعلامية جيسيكا عازار التي قامت بنشر لقطات من الاحتفال أمام مجموعة من قوالب حلوى يوم الميلاد، عبر ستوري حسابها على إنستغرام وثّقت من خلالها اللحظات السعيدة التي جمعهتن. وعلقت عليها "Happy Coco day" ووضعت رمز القلب الأبيض متمنية لها يوم ميلاد سعيد.

نشرت جيسيكا عازار عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بـ كلودين صعب وإليسا

نشرت جيسيكا عازار صورة جمعتها بـ كلودين صعب من حفل يوم ميلادها عبر ستوري حسابها على إنستغرام وعلقت عليها "Happy Coco day"

إيلي صعب جونيور يهنىء والدته بيوم ميلادها

من جهته نشر إيلي صعب جونيور عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور لوالدته كلودين صعب من حدث "ألف ليلة وليلة" ومنها واحدة جمعته بوالدته وأخرى مع زوجته كيكا ووالدته كلودين ووالده إيلي صعب مع النجمتين العالميتين مونيكا بيللوتشي وأماليا غراي، وصورة لوالدته بمفردها متمنياً لها يوم ميلاد سعيد.

View this post on Instagram A post shared by Elie Saab Jr. (@eliesaabjr)

كذلك قام ميشال صعب بمعايدة والدته كلودين صعب من خلال نشره عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة جمعتهما معاً وتمنى لها يوم ميلاد سعيد.

نشر ميشال صعب عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة جمعته بوالدته كلودين صعب

كلودين صعب رفيقة النجاحات بمسيرة زوجها إيلي صعب

تعتبر كلودين صعب ليس فقط زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب إنما ملهمته والداعمة له ورفيقة دربه في مسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات منذ انطلاقته في عالم تصميم الأزياء ووصوله للعالمية. تمّ اللقاء الأول بينهما عندما رافقت كلودين إحدى شقيقاتها التي كانت تستعد لزفافها إلى مشغل إيلي صعب. فأعجب بها. كما أن والدة كلودين كانت من زبائن مشغله. بمرور الوقت تطورت مشاعر الإعجاب بينهما إلى حب فزواج في العام 1990 حيث أنجبا ثلاثة أولاد هم إيلي صعب جونيور، سيليو وميشال. وهي ترافقه دائماً في كل خطواته وأسابيع الموضة التي يشارك بها ونشاطاته. وكان حضور كلودين صعب بارزاً وفعالاً في الحدث الضخم الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض بعنوان "ألف ليلة وليلة" في نوفمبر من العام الفائت حيث أُقيمت فعالية The 1001 Seasons of Elie Saab احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لعلامة إيلي صعب التجارية.

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