شاب أميركي ينجو من جلطة دماغية بسبب عطسة عنيفة

ميرنا وليد - بيروت - نجا شاب أميركي من الموت بعدما تسببت عطسة عنيفة في تمزق شريان في عنقه، مما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية.

كان إيان آبلغيت، المهندس المعماري البالغ من العمر 35 عامًا، يعاني من أعراض الإنفلونزا وأثناء قيادته سيارته بعد تعافيه، شعر بصداع شديد ودوار، وأصيب بسكتة دماغية بعد العطسة الثالثة.

تم نقله فورًا إلى مستشفى سانتا كروز بكاليفورنيا، حيث خضع لعلاج طارئ. وتبين أن العطسة العنيفة تسببت في تمزق نادر في الشريان الفقري. وعلى الرغم من حالته الحرجة، إلا أنه نجح في البقاء على قيد الحياة ويتلقى العلاج التأهيلي.

حاليًا، يأمل إيان في العودة إلى صحته قبل ولادة طفله الثاني في أبريل المقبل.