شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: "قلبى ومفتاحه" يناقش قضية مهمة و"لام شمسية" به عدد كبير من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصرى الكبير، قائلة "شديد الدقة فى التفاصيل من أول النص"، والذى يظهر فى جودة النص.

وأضافت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن تامر محسن مخرج مهم، و"قلبى ومفتاحه" بيناقش قضية مهمة وهى قضية الطلاق.

ووجهت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، الشكر للمخرج تامر محسن بسبب مشاركته للفنان محمود عزب فى المسلسل.

ولفتت الكاتبة الصحفية علا الشافعى إن مسلسل "لام شمسية" به عدد كبير من النجوم ويناقش قضية مهمة وعلاقات زواج ربما تكون بعضها غير صحي، ومحيط كامل من العلاقات يتم مناقشتها بشكل علمى ومنضبط، وهو جزء من أدوار الدراما.

ووجهت الكاتبة الصحفية علا الشافعى الشكر لجميع العاملين بالشركة المتحدة، منهم عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وفي إطار رومانسي يأتي مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، الذي يناقش فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانحذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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