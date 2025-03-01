شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد طارق: "جودر" تحدى كبير و"لام شمسية" عمل عبقري مدروس والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد طارق المنتج وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "جودر" كان تحدى كبير بسبب أن الجمهور بيطلع على الأعمال فى المنصات، والشركة المنتجة أبهرتنا، وهو من أحد المسلسلات اللى تابعتها لياسر جلال وياسمين رئيس عاملين حالة حولة".

وأضاف أحمد طارق، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن الدراما تسلط الضوء على المشاكل لتوعية المجتمع، ومسلسل "لام شمسية" من أحد الأعمال العبقرية ومدروس وبيتكلم عن الأذى النفسى، لافتا إلى أن الصناعة فى مصر تعتمد على تعاقب الأجيال، وهى قوة مصر.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

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