شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 1.. مريم الجندى تكتشف تشغيل محمود حميدة الأطفال المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 1، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON و CBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب الصحفية "تهاني" مريم الجندي، لمحاولة معرفة ما يحدث داخل دار الأيتام، لتجد الأطفال يعملون فى المواد المخدرة والترامادول.

قامت "تهانى" بتصوير ما يحدث من خلف الشباك ولكنها تتفاجئ بقيام "ماجد" مدير الدار الذي يجسده محمود حميدة، بالامساك بها، وقام بتحطيم هاتفها الموجود به الصور ولكنها أخبرته بإنها أرسلت الصور إلى رئيس التحرير، لتنتهى الحلقة عند هذا المشهد فى اطار تشويقي لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وقام الفنان مينا أبو الدهب بقطع شرايينه بعدما قام بحبس نفسه بإحدي الزنازين داخل دار الأيتام بعد تعنيف "ماجد" محمود حميدة مدير دار الأيتام له وطلبه أن يقوم بتأديب نفسه.

خاض "ولعة" احمد مالك مباراة ملاكمة حتى يستطيع أن يحصل على المال من أجل صديقه "مفتاح" وبعد فوزه ورأى بجواره صديقته "سعاد" جلا هشام، قام "ولعة" بدفع "مفتاح" تعبيراً منه عن مضايقته من "سعاد".



قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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