شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متمير لـ أحمد مالك بدور ولعة فى أولى حلقات مسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعل الفنان أحمد مالك المنافسة الرمضانية بشخصية "ولعة" في مسلسل ولاد الشمس، الشاب اليتيم الذي نشأ في "دار الشمس للأيتام" ويتحمل مسؤولية رعاية إخوته في الدار، حيث يقدم أداءً استثنائيًا، مغايرًا تمامًا لما اعتاد عليه جمهوره، ويتقمص شخصية تحمل مزيجًا فريدًا من التناقضات بين القوة والضعف، العنف والحنان، الطموح واليأس.

على الرغم من قسوة الظروف التي نشأ فيها، يظل "ولعة" متمسكًا بحلمه في العثور على والدته، خاضعًا لرحلة محفوفة بالمخاطر والتحديات، ويلجأ إلى الملاكمة بالرهانات لكسب المال، في محاولة للهروب من واقعه الصعب، كما أن وقوعه في حب امرأة تكبره سنًا يضفي على شخصيته مزيدًا من التعقيد النفسي والعاطفي.

المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره. من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، ودنيا ماهر.

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