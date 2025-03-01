شكرا لقرائتكم خبر عن لينا صوفيا بين ثلاث رجال فى أولى حلقات كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين غيرة والدها وبوادر شك من حبيبها وخطيبها المستقبلي ومعاكسات زميلها الجديد بالجامعة تشعر لينا صوفيا بالارتباك ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد ++ الذي بدأ عرضه اليوم على قنوات أون وأون دراما بالتوازي مع منصات Watch It

تتعرض فريدة (لينا صوفيا) لموقف محرج مع زميلها بالجامعة والذي يؤدي دوره النجم الصاعد يوسف عمر، عندما يفاجئها بجلوسه بجوارها ليطلب منها أن تساعده في الامتحان (تغششه) بينما لم يسبق لفريدة أن رأته قبل ذلك، وترفض أن تساعده. وعندما تنتهي من الامتحان وتغادر إلى الخارج، تفاجأ بيوسف ينظر لها ويغمز لها بعينه ما يربكها ويشعرها بالحرج الشديد.



من جهة أخرى تواجه فريدة مشاعر غيرة تنبئ ببوادر شك من حبيبها وخطيبها المستقبلي سيف، ففي حديثها معه، يعبر لها عن استيائه لتأخرها في التحدث إليه بعد انتهائها من الامتحان، لتدل نبرة صوته عن مشاعر غيرة في طريقها للتطور فيما بعد، وتقابلها فريدة بشيء من الاستغراب.



وتواجه فريدة نوعاً آخر من الغيرة مع والدها (شريف سلامة)، عندما يذهب سيف على بيتهم ليحضر هدية وداع لشريف ابن ليلى زوجة والدها، قبل سفره خارج مصر في بطولة لكرة القدم، فكلما اقتربت فريدة من سيف لتسلم عليه يبعدها والدها عنه ويضمها إليه، وكأنه يقوم بحمايتها منه.



مسلسل كامل العدد إخراج خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد

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