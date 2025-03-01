شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من مسلسل الشرنقة.. صبري فواز يأمر بزيادة راتب أحمد داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الشرنقة، توجيه من محسن مرجان، الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، بزيادة راتب حازم النشار، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد داوود.

وطلب محسن مرجان، من سكرتيره الخاص، أن يرفع راتب "حازم النشار"، حيث أبدى سكرتيره تعجبه من هذا الإجراء وطلب معرفة السبب وراء ذلك.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، تهديد سليمان النحاس للمحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، بفضحهم اذا لم يستطع حل تلك المشكلة، ليعرض عليه أحمد داود أن يحل تلك الأزمة من خلال جلب شاب من الأرياف ويقومون بفتح شركة باسمه وتقديم أوراق تثبت مصاريف الشركة ليتم خصم فروق الفحص وحل المشكلة، ودفع 2 مليون جنيه فقط، وهو الحل الذي اعجب به سليمان النحاس، ليشرد أحمد داود بخياله ويتصور نفسه مكان سليمان النحاس رجل ثري، عوضا عن حياته الصعبة حيث تظهر الأحداث أنه متزوج من مريم الخشت ويعاني من الأزمات المالية.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة، والذي يعرض على منصة watch it، اهداء المسلسل لروح مدير الإنتاج الراحل محمد رفعت.

مسلسل الشرنقة ويعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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