شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد السقا فى وجهه خلال تصوير العتاولة 2 ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

تعرض النجم أحمد السقا إلى إصابة في وجهه أثناء تصوير مسلسل العتاولة 2 المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتم نقله إلى المستشفى، وحرص على الذهاب معه النجمة زينة والفنانة مريم الجندى والفنان مؤمن نور وعدد آخر من المشاركين في العمل.

ونشرت زينة على استورى حسابها بموقع انستجرام صورة للسقا من داخل المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم، وعقلت على الصورة "ألف سلامة عليك يا غالي"، حيث تشارك زينة، أحمد السقا بطولة مسلسل العتاولة 2 الذي يسجل تعاوناً رابعاً بينهما بعد فيلم الجزيرة الجزء الأول وفيلم المصلحة ومسلسل العتاولة الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.



زينة تدعم السقا بعد اصابته

مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، أمير صلاح الدين، أميرة الشريف، لمى كتكت، مدحت تيخة ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.