شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد طارق: العيلة حبت "كامل العدد" ومكة محمد صلاح ضيفة شرف والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد طارق المنتج وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "كامل العدد" فى موسمه الثالث هذا العام، والعيلة حبته، والجميل فى الأمر إن الشركة المتحدة بتعلى كل سنة فى تواجد الممثلين وهم حوالى 25 ممثل.

وأضاف أحمد طارق، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، أن العمل فيه ممثلين كبار، ومكة محمد صلاح تشارك فى العمل وهى ضيف شرف وعناصر جذب حلوة.

ولفت أحمد طارق إلى أن مسلسل "كامل العدد" يتم عرضه على قناة أونت تى فى.

كامل العدد 3، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، إنجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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