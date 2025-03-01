شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: "مسلسل أثينا" تحدي لخروج ريهام حجاج من طبيعة أدوارها والان مع تفاصيل الخبر

علقت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم ريهام حجاج فى مسلسل "أثينا"، قائلا:" السنادى كان جزء من التحدى إن ريهام حجاج تخرج من طبيعة الأدوار اللى بتقدمها، والمؤلف محمد ناير كاتب شاطر وموهوب".

وأضافت علا الشافعى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الجمعة، على قناة on، أن تركيبة المسلسل تغوص فى الجريمة وهى كانت مراسلة حربية،

مسلسل أثينا يسلط الضوء على عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها، من خلال ريهام صبري التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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