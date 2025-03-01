شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تكتب: رمضان 2025 أراهن على نجاح النجوم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم رمضان هذا العام سوف يحدد بدايات صعود نجوم المستقبل،ولن يعد مقبولا ان يحجز بعض النجوم القدامي مكانا ثابتا فى هذا السباق السنوي المثير اعتقد ان من هذا العام ومايليه سوف يكون البقاء للافضل.



ظواهر جديده بدأت بمجرد عرض بروموهات المسلسلات منها اصدار احكاما قاطعه على احتمالات نجاح البعض وتصدره لكثافه المشاهده او عدم اقبال الجمههور ؟ تكهنات ليس لها مقاييس منطقيه،ويمكن ان تستنتج وتشم بسهوله ان وراءها حملات الكترونيه مدفوعه تقودها لجان تعمل لصالح هذا النجم وتحارب نجم آخر،وتتطاير ارقام هنا وهناك حيث يدعي كل فريق أن البرومو الخاص به نال رقما مهولا من عدد المشاهدات وبالمنطق لايمكن ان نعتبر عدد مشاهدات برومو مسلسل ما دليلا على جودته الفنيه او على احتمالات نجاحه.



احترم جدا الفنان أحمد مكى الذى لم يدخل هذه الدوامه العبثيه من إدعاء النجاح ، فهو يعود لجمهوره بجديده مسلسل الغاوى بعد ان اقلع عن تقديم المزيد من أجزاء الكبير قوى، وأعتقد أنها المره الاولى التى يلتقى فيها أحمد مكى بالممثله التونسية عائشه بن أحمد، ورغم تعدد الانماط البشريه التى قدمها سابقا إلا أن شخصيه البلطجى لتائب سوف تكون تحدى جديد لقدراته المتنوعه ،واثق ان موهبته سوف تبعده عن التعامل بشكل نمطى مع الشخصية الشعبية وتكوينها البدنى والنفسى، مسلسل الغاوى يقع فى 15 حلقه من تأليف طارق كاشف واخراج ماندو العدل شديدة الاهتمام بمتابعه مسلسل المخرج تامر محسن فهو علامه مسجله للجوده واسمه يكفى للاهتمام بمشاهدة اى عمل جديد يقدمه فاعماله السابقه لازالت تحظي بالاهتمام وتمنح المشاهد متعه مستمره.

من أهم مميزات تامر محسن قدرته على اختيار موضوعلات اعماله واختيار افضل عناصر التمثيل لتجسيد شخصيات العمل واكيد لازلنا نتذكر مستوى اداء كل من محمد فراج ومنى زكي ومحمد ممدوح فى لعبة نيوتن، واعتقد ان مسلسل "قلبى ومفتاحه" سوف يعيد مى عز الدين للساحه الفنيه بقوه وخاصة فى تعاملها الاول مع مخرج موهووب بحجم تامر محسن وزميل له شعبيه ونجاحات متعدده مثل اسر ياسين،سوف اضع قلبى ومفتاحه على رأس قائمة مشاهداتى.

دنيا سمير غانم من الفنانات اللائى لايحدثن ضجه حول اعمالهن الجديد ،ولاتدخل فى المبارزات الدعائيه البلهاء ووتترك اعمالها تتحدث عنها،ومسلسل عايشه الدور تقدم من خلاله شخصيه تناسب المرحله العمريه التى تمر بها بكل حماس وقدره ع التلون وإظهار مافى جعبتها من قدرات وامكانيات فنيه،فربما تكون النجمه الوحيده فى جيلها التى لها قدره على الغناء والرقص وتقديم الاستعراض بالاضافه لموهبتها فى الاداء الكوميدى والجاد على حد سواء،إنتظر مسلسلها "عايشه الدور"بإهتمام وثقه ،وهو من تأليف وأخراج أحمد الجندى.



كان مسلسل الصفاره آخر ماقدمه أحمد أمين منذ عامين ومن خلاله قدم عدة شخصيات مختلفه ومبتكره وبقدراته اللانهائيه على أداء شخصيات كوميديه بدون تهريج او استخفاف اثار اعجاب الجماهير وكان الصفاره من اهم المسلسلات الكوميديه منذ عامين ولايزال تأثيره ممتد،وقد خرج من المسلسل النجم الشاب طه دسوقى ،الذى بدأ يلعب بطولات فى اعمال مميزه،وهذا العام يقدم أحمد أمين مسلسل النُص إخراج حسام على ،وكعادة أمين فهو يمنح فرص التألق لعدد من النجوم الذين يشاركونه العمل ومع هذا المسلسل نتوقع فرصا كبيره للنجاح لحمزه العيلى،وصدقى صخر الذى لم يسبق له تقديم الكوميديا،ثقة الفنان بموهبته يدفعه لاختيار عناصر فنيه قويه تحيط به وتدعمه ويدعمها.

مسلسل ولاد الشمس هو الاختبار المصيرى لموهبه كل من أحمد مالك وطه دسوقى لأول مره يقومان ببطوله مطلقه يساندهما النجم الكبير محمود حميدة، متحمسه جدا للتجربه واعتقد انها سوف تكون بدايه لانطلاق جيل جديد المسلسل تأليف مهاب طارق واخراج شادى عبد السلام،وتدور احداثه فى 15 حلقه،ولم أهتم بقراءه أى تفاصيل عن موضوع المسلسل وينصب اهتمامى على كيفيه التعامل مع النجوم الجدد واعدادهم لحمل رايه الفن فى السنوات القادمه سواء كانوا من الممثلين او المخرجين والكتاب لاتزال صناعه النجوم تنطلق من هنا،من مصر عاصمة الفن العربى.

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