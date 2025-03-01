شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل الغاوى بطولة أحمد مكى فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الغاوى للنجم أحمد مكى من المسلسلات المنتظرة في دراما رمضان 2025، حيث يترقب الجمهور مشاهدة مكى بعيداً عن الكوميديا بعدما خلع عبائه الكبير أوى وتوقفه عند الموسم الثامن الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ليقرر تقديم الدراما الشعبية لأول مرة في مشواره الفني وذلك أثار حماس الجمهور لمشاهدة هذه التجربة.

موعد مسلسل الغاوى للنجم أحمد مكى من الأسالة التي يطرحها الجمهور في الساعات الماضية وتحديداً منذ طرح البرومو الرسمي للعمل والذى كشف عن ملامح الشخصية التي يجسدها مكى ولاقى البرومو فبولا كبيراً من الجمهور وحظى بانتشار واسع على السوشيال ميديا، بسبب الطابع الشعبى للعمل وفى نفس الوقت وجود جانب انسانى كبير.



احمد مكى من مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى يعرض في النصف الثانى من شهر رمضان على قناة ON وتحديداً يوم 16 رمضان، حيث ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

تدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

يذكر أن أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.