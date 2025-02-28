مسلسل المداح 5 الحلقة الأولى.. مي كساب تتنبأ بعودة صابر من الموت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 11:52 مساءً - انطلق عرض حلقات مسلسل "المداح - أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال اليوم الجمعة، حيث عرضت الحلقة الأولى على قناة mbc مصر فيما أطلقت منصة shahid الحلقتين الأولى والثانية، وشهدت الأحداث ظهور الفنانة مي كساب في دور عالمة فلك وتوقعات تنبأت خلال لقاء تلفزيوني بعودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت.
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تشارك مي كساب في مسلسل "المداح - أسطورة العهد" بظهور خاص خلال الحلقات، حيث تظهر فيما يقرب من نصف حلقات العمل الذي تتواجد من خلاله فقط خلال موسم دراما رمضان 2025، بعدما تم تأجيل مسلسل "نون النسوه" المكوّن من 15 حلقة والذي تعاقدت مي على بطولته وكان مقرراً تصويره وعرضه هذا العام ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت.
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وتواجدت مي كساب في موسم رمضان الماضي خلال مسلسل "العتاولة" الذي شاركت في بطولته إلى جانب: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر. كما ظهرت كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.
مي كساب شاركت في عرض مسرحية "البقاء للأصيع" على مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.
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مي كساب تتنبأ بعودة صابر المداح من الموتوقالت مريم عاكف خلال اللقاء التليفزيوني في الحلقة أن هناك شخصية قيادية في إحدى محافظات مصر وله مؤدين ومريدين وتقصد صابر المداح، وتضيف مريم عاكف الشخصية ماتت ولكنها ستعود من الموت ليندهش المذيع من كلامها، إلا أنها تؤكد على أن عودته ستسبب لعنة كببرة، وفى نفس الوقت كان يشاهد الحلقة حسن (خالد سرحان) شقيق صابر المداح، و يقلل من كلامها الذي اعتبره تخريفاً منها.
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A post shared by Mai Kassab (@maikassab)
يمكنكِ قراءة.. 7 مسلسلات ينطلق عرض حلقاتها اليوم.. رمضان 2025
تشارك مي كساب في مسلسل "المداح - أسطورة العهد" بظهور خاص خلال الحلقات، حيث تظهر فيما يقرب من نصف حلقات العمل الذي تتواجد من خلاله فقط خلال موسم دراما رمضان 2025، بعدما تم تأجيل مسلسل "نون النسوه" المكوّن من 15 حلقة والذي تعاقدت مي على بطولته وكان مقرراً تصويره وعرضه هذا العام ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت.
أبطال الجزء الخامس من المداح"المداح 5 – أسطورة العهد" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح.
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إقرئي أيضاً.. حمادة هلال ينتقل بين الماضي والحاضر في المداح 5.. فما القصة؟
وتواجدت مي كساب في موسم رمضان الماضي خلال مسلسل "العتاولة" الذي شاركت في بطولته إلى جانب: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر. كما ظهرت كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.
مي كساب شاركت في عرض مسرحية "البقاء للأصيع" على مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».