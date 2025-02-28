مسلسل المداح 5 الحلقة الأولى.. مي كساب تتنبأ بعودة صابر من الموت

مي كساب تتنبأ بعودة صابر المداح من الموت

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أبطال الجزء الخامس من المداح

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 11:52 مساءً - انطلق عرض حلقات مسلسل "" بطولة الفناناليوم الجمعة، حيث عرضت الحلقة الأولى على قناة mbc مصر فيما أطلقت منصةالحلقتين الأولى والثانية، وشهدت الأحداث ظهور الفنانةفي دور عالمة فلك وتوقعات تنبأت خلال لقاء تلفزيوني بعودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت.وقالت مريم عاكف خلال اللقاء التليفزيوني في الحلقة أن هناك شخصية قيادية في إحدى محافظات مصر وله مؤدين ومريدين وتقصد، وتضيفالشخصية ماتت ولكنها ستعود من الموت ليندهش المذيع من كلامها، إلا أنها تؤكد على أن عودته ستسبب لعنة كببرة، وفى نفس الوقت كان يشاهد الحلقة حسن (خالد سرحان) شقيق، و يقلل من كلامها الذي اعتبره تخريفاً منها.يمكنكِ قراءة.. 7 مسلسلات ينطلق عرض حلقاتها اليوم.. رمضان 2025تشارك مي كساب في مسلسل "" بظهور خاص خلال الحلقات، حيث تظهر فيما يقرب من نصف حلقات العمل الذي تتواجد من خلاله فقط خلال، بعدما تم تأجيل مسلسل "" المكوّن من 15 حلقة والذي تعاقدت مي على بطولته وكان مقرراً تصويره وعرضه هذا العام ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح.إقرئي أيضاً.. حمادة هلال ينتقل بين الماضي والحاضر في المداح 5.. فما القصة؟وتواجدت مي كساب في موسم رمضان الماضي خلال مسلسل "" الذي شاركت في بطولته إلى جانب: أحمد السقا، طارق لطفي،، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر. كما ظهرت كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.مي كساب شاركت في عرض مسرحية "" على مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية بطولة هشام ماجد،محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».