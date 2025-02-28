المداح أسطورة العهد يتصدر الترند .. عودة حمادة هلال من الموت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 11:52 مساءً - بعد عرض الحلقة الأولى؛ تصدر مسلسل "المداح أسطورة العهد" ترند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في مصر والمملكة العربية السعودية.
وقد شهدت الحلقة الأولى من المسلسل عودة "صابر – حمادة هلال" من الموت، والذي يدخل في صراع مع بنات إبليس" اللواتي تقودهن "ست الحسن - غادة عادل" بالتعاون مع "الملك الأحمر - خالد الصاوي"."
كما يحاول صابر إنقاذ "حمزة - أحمد كشك" بالتعاون مع "تاج – يسرا اللوزي" إلا أنه يقوم بحرق "فرح" حبيبته بواسطة ست الحسن التي تجبره على فعل ذلك.
يمكنكم متابعة مي كساب تزف خبراً ساراً لمحبيها.. فما علاقة مسلسل المداح5؟
المداح يتصدر الترندأعلن النجم حمادة هلال تصدر مسلسله الرمضاني "المداح أسطورة العهد"؛ وذلك بعد عرض أولى حلقاته، ترند منصة "إكس" في مصر والسعودية؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ حيث قال : " الحمد والشكر الله بعد دقائق من عرض اول حلقة المداح أسطورة العهد تريند منصة X في مصر والسعوديه ".
https://www.instagram.com/p/DGoGKjKCrVc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGoGKjKCrVc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGoGKjKCrVc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وقد شهدت الحلقة الأولى من المسلسل عودة "صابر – حمادة هلال" من الموت، والذي يدخل في صراع مع بنات إبليس" اللواتي تقودهن "ست الحسن - غادة عادل" بالتعاون مع "الملك الأحمر - خالد الصاوي"."
كما يحاول صابر إنقاذ "حمزة - أحمد كشك" بالتعاون مع "تاج – يسرا اللوزي" إلا أنه يقوم بحرق "فرح" حبيبته بواسطة ست الحسن التي تجبره على فعل ذلك.
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يمكنكم متابعة مي كساب تزف خبراً ساراً لمحبيها.. فما علاقة مسلسل المداح5؟
مسلسل "المداح أسطورة العهد""المداح أسطورة العهد" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، يأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح.
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