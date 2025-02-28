"بالأحلام" لناصيف زيتون تتخطى 100 مليون مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "بالأحلام" للفنان ناصيف زيتون إنجازًا جديدًا بتجاوزها 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد أن لامست قلوب المستمعين وحصدت تفاعلًا واسعًا.



الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع سليمان دميان، وتُعد من أكثر الأغاني شعبية باللهجة اللبنانية.

يُذكر أن جميع أرقام ناصيف زيتون منذ بداية مسيرته الفنية حقيقية وعضوية، دون أي إعلانات على يوتيوب أو منصات التواصل.

يأتي هذا النجاح بالتزامن مع طرح أغنيته الجديدة "Mi Amor" بالتعاون مع الفنان السويدي ريكي ريتش، والتي حققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل.