محمد رمضان يكـ شف تفاصيل برنامجه "مدفع رمضان"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان محمد رمضان عن برنامجه "مدفع رمضان" أكد رمضان أن البرنامج تم تحضيره بحب كبير للشعب المصري، وأوضح أنه أكد للشركة المنتجة أنه مستعد للذهاب إلى أي مكان في مصر لإسعاد الجمهور.

وأضاف أنه يعتبر البرنامج احتفالًا بالناس وليس هو النجم الوحيد فيه، بل الجمهور هو البطل.

وأوضح رمضان أن كواليس التصوير في الشوارع كانت مليئة بالفرح، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو "الأخف دمًا"، وأكد أن المشاهدين سيشعرون بالفرحة الكبيرة التي شهدها البرنامج. كما كشف عن تصوير بعض الحلقات في محافظات بورسعيد ودمياط والسويس في اليوم السابع من رمضان، وفي اليوم العاشر من رمضان سيتم التصوير في رفح بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

أما عن المصحف الذي فقده أثناء التصوير في الطريق الزراعي ببنها، قال رمضان إنه لم يعثر عليه حتى الآن، موضحًا أن هذا المصحف له ذكريات خاصة معه، حيث كان يحمله منذ أيام دراسته الثانوية ورافقه في العديد من اللحظات الفارقة في حياته الفنية.

وكانت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc".