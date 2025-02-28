"معاوية" .. دراما تاريخية كبرى عن الفتوحات والصراعات والتحولات

ميرنا وليد - بيروت - تستعد شاشة MBC1 ومنصة "شاهد" لعرض المسلسل التاريخي الضخم "معاوية" في رمضان، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC" ويعد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية.

يسلط المسلسل الضوء على سيرة معاوية بن أبي سفيان، منذ نشأته وتكليفه بكتابة الوحي، مرورًا بدوره البارز في الفتوحات الإسلامية والانتصارات العسكرية، وصولًا إلى تأسيس الدولة الأموية وترسيخ أسسها السياسية والعسكرية.

يتميز العمل بمشاهد بصرية مبهرة، معارك عسكرية ضخمة، ومواقع تصوير تم تصميمها بدقة لتجسيد الحقبة الزمنية بشكل واقعي، مستعينًا بأحدث التقنيات الإخراجية والإنتاجية.

العمل بطولة، لجين إسماعيل، إياد نصار، أيمن زيدان، سامر المصري، فادي صبيح، وائل شرف، صبا مبارك، أسماء جلال، عائشة بن أحمد، وغيرهم، وهو من تأليف: محمد يساري، خالد صلاح، بشار عباس، غمار محمود، أحمد حسني، وإخراج أحمد مدحت.

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