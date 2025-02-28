- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية مها نصار الجدل بعد ظهورها في بوستر مسلسل "الأميرة ظل حيطه"، حيث بدت شخصية غامضة أثارت حيرة الجمهور حول الدور الذي ستقدمه، و يتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث يشارك في البطولة كل من الممثلة المصرية ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، و هالة فاخر، و المسلسل من تأليف محمد سيد بشير و إخراج شيرين عادل.
في سياق آخر، نجحت مها نصار في تقديم شخصية "سماح" في مسلسل "صفحة بيضا"، حيث تلقت إشادات واسعة على أدائها المتقن.
كانت هذه تفاصيل خبر مها نصار تتألق في بوستر "الأميرة ظل حيطه" وتثير تساؤلات حول شخصيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.