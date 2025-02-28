مها نصار تتألق في بوستر "الأميرة ظل حيطه" وتثير تساؤلات حول شخصيتها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية مها نصار الجدل بعد ظهورها في بوستر مسلسل "الأميرة ظل حيطه"، حيث بدت شخصية غامضة أثارت حيرة الجمهور حول الدور الذي ستقدمه، و يتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث يشارك في البطولة كل من الممثلة المصرية ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، و هالة فاخر، و المسلسل من تأليف محمد سيد بشير و إخراج شيرين عادل.



في سياق آخر، نجحت مها نصار في تقديم شخصية "سماح" في مسلسل "صفحة بيضا"، حيث تلقت إشادات واسعة على أدائها المتقن.