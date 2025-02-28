حفيدة ترامب: شهرتي دمرت خصوصيتي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: اعترفت كاي البالغة 17 عاماً، وهي حفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كاي بأنها تعيش حياة"صعبة" في ظل وجود الأمن المكثف "الخدمة السرية المستمرة" - لكن الأمر يستحق حمايتها من كل "المجانين" الذين يلاحقون، فهي حفيدة الرجل الأقوى في العالم.

"الأمر صعب لأنك في المدرسة الثانوية وتريد أن تتمتع بخصوصيتك"، هكذا قالت لاعبة الغولف المراهقة لوالدها، دونالد ترامب جونيور، عن الحياة في آخر عامين من دراستها الثانوية.

"لكنني أشعر أنه مهما حدث فلن أحظى أبدًا بالخصوصية مثل رفيقاتي الآخريات، وكل من هم في عمري، لذا يتعين علي التعامل مع الأمر، والقبول به، كما أن وجود الخدمة السرية هو أمر جيد لأنه لا يمكنك أن تعرف أبدًا ما الذي سيحدث، هناك الكثير من المجانين."

يُطلب من جهاز الخدمة السرية توفير الحماية للرئيس وعائلته على مدار 24 ساعة ما لم يتم إصدار تعليمات بخلاف ذلك.

"كما هو الحال مع كل الأشياء، عليك أن تأخذ الجيد مع السيئ"، هذا ما قاله دون جونيور لابنته في دردشة عبر يوتيوب. لقد قمت بعمل عظيم. يمكنك القيام بالعديد من الأشياء التي لا يستطيع الآخرون القيام بها، لذا عليك أن تقبلي ذلك، وفي النهاية هناك ثمن ما يجب أن ندفعه.

في آب (أغسطس)، كشفت كاي، وهي طالبة في السنة الثالثة بمدرسة بنيامين في نورث بالم بيتش بولاية فلوريدا، عن نيتها ممارسة رياضة الغولف في جامعة ميامي بعد تخرجها من المدرسة الثانوية في عام 2026.

يذكر أن جمهور كاي على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة مستمرة، فقد اكتسبت أكثر من 956 ألف مشترك على يوتيوب منذ فترة الانتخابات الأخيرة، ولديها الآن مليون مشترك، كما أن عدد المتابعين لها عبر منصة انستغرام يبلغ 1.5 مليون فولورز.