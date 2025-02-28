شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: مسلسل "عقبال عندكوا" يسلط الضوء على مشاكل الأزواج بشكل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان حسن الرداد، مسلسل "عقبال عندكوا"، بيتكلم عن حاجة الكلام فيها هيفضل ليوم القيامة وهى العلاقة بين الراجل والست واختلاف الأفكار بينهم والمفاهيم، وصعب الراجل يفهم أوى الست، والست نفس الأمر ونتيجة لذلك تحدث مشاكل كتيرة.

وأضاف حسن الرداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معاكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة أون، احنا فى أرض الواقع وبنتكلم عن العلاقة بينهما من خلال مجموعة مختلفة من النماذج المتواجدة من العلاقات الإنسانية من طبقات وتيارات ثقافية مختلفة.

أوضح، اخترنا مجموعة مشاكل تؤدى للطلاق أو اختلاق وانهيار العلاقات، وبنسلط الضوء عليها بشكل كوميدى وبنشوف علاج ليها، مؤكدا أنه من أجمل الأعمال اللى بيقدمها بسب عودة إيمى سمير غانم للتليفزيون بعد 7 سنوات من مسلسل "عزمى وأشجان"، والكل كان بيضحكنى فى الكواليس.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

يعرض مسلسل" عقبال عندكوا" على قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، كما سيعرض على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 8 صباحا، بالتزامن لعرضه على منصة watchit.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.