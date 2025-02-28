شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "وتقابل حبيب" لـ"معكم منى الشاذلى": العمل ضخم وفيه نجوم كبار والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب"، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، هتقدم المسلسل بشكل مختلف والجمهور هيحس بكده، وإن شاء الله هيكون حاجة كويسة، كما يضم المسلسل نجوم كبار".

وقدم عمرو محمود ياسين الشكر للشركة المتحدة وسينرجى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معاكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة أون، مؤكدا أن العمل ضخم وفيه نجوم كبار ككريم فهمى ونيكول سابا وصلاح عبد الله وأنوشكا.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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